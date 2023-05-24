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Манчестер Сити - Интер: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги чемпионов 10.06.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Манчестер Сити и Интером в финале Лиги чемпионов.
Сегодня, 12:15
Хосеп Гвардиола и Симоне Индзаги / Getty Images
Хосеп Гвардиола и Симоне Индзаги / Getty Images

В субботу, 10 июня, английский Манчестер Сити сыграет с итальянским Интером в рамках финала Лиги чемпионов.

Английский гранд может впервые в своей карьере выиграть главный еврокубковый трофей. Итальянцы могут вернуть "ушастого" себе спустя более 10 лет.

Финальный матч турнира будет сыгран на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Интер

Трансляция поединка финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером будет доступна в этой новости 10 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Команда Хосепа Гвардиолы в плей-офф прошла ряд соперников, которые претендовали на победу в турнира. Сначала "горожане" выбили РБ Лейпциг (1:1, 7:0), потом Баварию (3:0, 1:1) и мадридский Реал (1:1, 4:0).

Читай также: Манчестер Сити - Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов

Интер прошел более слабых соперников, однако это не отнимает их заслуги. Сначала "нерадзурри" переиграли Порту (1:0, 0:0), затем Бенфику (2:0, 3:3) и Милан (2:0, 1:0).

В своей истории Манчестер Сити и Интер никогда не встречались, так что это встреча будет особенной.


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