Манчестер Сити - Интер: где смотреть финал 10.06.2023 Лиги чемпионов

Команды проведут решающий поединок розыгрыша Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, где смотреть этот поединок в прямом эфире на ISPORT.ua.

В субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретятся Манчестер Сити и миланский Интер.

Команды Хосепа Гвардиолы и Симоне Индзаги, преодолев весь путь в нынешнем розыгрыше турнира, теперь в решающем противостоянии поборются за главный европейский клубный трофей.

Манчестер Сити примет участие только во втором в своей истории финале Лиги чемпионов после неудачной попытки завоевать трофей в 2021 году в поединке с Челси. Для Интера нынешний решающий матч станет шестым финалом в истории клуба, три из которых ранее увенчались успехом для миланской команды.

Финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером состоится в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе Ататюрка. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где и когда смотреть матч Манчестер Сити - Интер

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция финального матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер, где можно смотреть текущий ход противостояния и событий. Матч начнется 10 июня в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO, которая является эксклюзивным транслятором еврокубков. На ISPORT.ua будет доступна видео онлайн-трансляция.

На пути к финалу Лиги чемпионов нынешнего сезона Манчестер Сити занял первое место в группе с Боруссией Дортмунд (2:1, 0:0), Севильей (4:0, 3:1) и Копенгагеном (5:0, 0:0). В 1/8 финала английская команда разобралась с Лейпцигом (1:1, 7:0), в четвертьфинале прошла Баварию (3:0, 1:1), а в полуфинале обыграла Реал (1:1, 4:0).

Миланский Интер вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе, уступив первую позицию Баварии (0:2, 0:2) и оставив позади Барселону (1:0, 3:3) и Викторию Пльзень (2:0, 4:0). В 1/8 финала "нерадзурри" справились с Порту (1:0, 0:0), в четвертьфинале одолели Бенфику (2:0, 3:3), а в полуфинале в дерби дважды обыграли Милан (2:0, 1:0).

Стоит отметить, что нынешняя встреча Манчестер Сити и Интера в финале Лиги чемпионов будет первым в истории официальным очным противостоянием команд на международной арене.

Где состоится матч Манчестер Сити - Интер

Финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером будет сыгран в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, который является домашним для сборной Турции.

Арена была открыта в 2022 году, а ее вместимость составляет 75 тысяч зрителей.

Стадион должен был принять финал ЛЧ сначала в 2020 году, а после в 2021 году, но в обоих случаях матчи переносились из-за пандемии коронавируса.

На этой арене в 2005 году состоялся легендарный финал Лиги чемпионов между Миланом и Ливерпулем, в котором мерсисайдцы сумели отыграться, уступая после первого тайма в три мяча, и победили итальянскую команду в серии пенальти, сотворив "чудо в Стамбуле".