Манчестер Сити - Интер: прогноз на матч финала Лиги чемпионов 10.06.2023

Узнай на ISPORT, кто может победить в финале главного клубного турнира Европы.

В субботу, 10 июня, состоится долгожданный финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Манчестер Сити (Англия) и Интер (Италия).

На пути к решающей игре "горожане" в плей-офф прошли РБ Лейпциг, Баварию и мадридский Реал. Итальянский гранд оказался сильнее Порту, Бенфики и Милана.

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Коэффициент и ставки на матч финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер

Букмекеры считают, что Манчестер Сити является однозначным фаворитом в поединке с Интером.

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити - Интер

Победа Манчестер Сити 1.46

Ничья: 5,0

Победа Интера: 7,7

Примечательно, что шансы команд выиграть трофей слегка отличаются: 1.24 в пользу англичан и 4.6 - Интера.

Также эксперты считают, что поединок подарит большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.69. Если касаться голов команд, то уверенность того, что Сити забьет оценивается в 1.07. Можно рискнуть и поставить на гол Интер, где коэффициент - 1.7.

Статистика противостояния Манчестер Сити - Интер

Манчестер Сити за последние годы поднял свою марку, а в это время у итальянцев были проблемы - ранее же был совершенно разный уровень команд.

За всю историю англичане ни разу не играли с Интером, что вполне может сыграть на руку как одним, так и другим.

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.