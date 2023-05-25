Манчестер Сити - Интер: прогноз на матч финала Лиги чемпионов 10.06.2023
В субботу, 10 июня, состоится долгожданный финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Манчестер Сити (Англия) и Интер (Италия).
На пути к решающей игре "горожане" в плей-офф прошли РБ Лейпциг, Баварию и мадридский Реал. Итальянский гранд оказался сильнее Порту, Бенфики и Милана.
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Коэффициент и ставки на матч финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер
Букмекеры считают, что Манчестер Сити является однозначным фаворитом в поединке с Интером.
Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити - Интер
- Победа Манчестер Сити 1.46
- Ничья: 5,0
- Победа Интера: 7,7
Примечательно, что шансы команд выиграть трофей слегка отличаются: 1.24 в пользу англичан и 4.6 - Интера.
Также эксперты считают, что поединок подарит большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.69. Если касаться голов команд, то уверенность того, что Сити забьет оценивается в 1.07. Можно рискнуть и поставить на гол Интер, где коэффициент - 1.7.
Статистика противостояния Манчестер Сити - Интер
Манчестер Сити за последние годы поднял свою марку, а в это время у итальянцев были проблемы - ранее же был совершенно разный уровень команд.
За всю историю англичане ни разу не играли с Интером, что вполне может сыграть на руку как одним, так и другим.
Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.