Матерацци: Месси годами приводил футбольный мир в восторг и заслужил победу на ЧМ-2022

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци надеется на победу Аргентины на ЧМ-2022.

"В сегодняшнем матче я за Марокко, но я думаю, что это слабейшая команда из оставшихся.

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Я надеюсь, что Аргентина станет чемпионом, я буду рад за Месси. Он годами приводил футбольный мир в восторг и заслужил титул", – сказал Матерацци в интервью La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне на счету Месси 7 голов и 10 ассистов в 13 матчах Лиги 1.