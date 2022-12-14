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Морган: Месси 17 лет играл в Барселоне в окружении лучших игроков мира, а затем ушел в легкую лигу

Аргентинец подвергся критике ввиду "не брошенных вызовов".
Сегодня, 19:29
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Британский журналист Пирс Морган высказался о нападающих Лионеле Месси и Криштиану Роналду. 

"Когда смотришь на статистику Роналду и Месси, важно помнить, что Криштиану на два года старше. Также важно не забывать, что в отличие от Месси, который 17 лет был в Барселоне, Роналду выигрывал титулы в четырех разных странах, включая три самые конкурентные лиги мира.

Он вырвался из зоны комфорта, хотя мог бы оставаться в Реале большую часть своей карьеры, если бы захотел, но он сознательно выбрал для себя новые лиги и новые вызовы.

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В то время как Месси играл за Барселону, а вокруг него все это время были лучшие игроки мира. Роналду часто приходилось тащить команду практически в одиночку.

Если ты остаешься в Барселоне на протяжении большей части карьеры, а затем переходишь в ПСЖ и в очень легкую лигу, действительно ли ты лучше того, кто стабильно выигрывал титулы в трех самых конкурентных лигах? Я не уверен", – сказал Морган в интервью talkSPORT.

В текущем сезоне на счету Месси 7 голов и 10 ассистов в 13 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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