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Месси огненно обыграл игрока, за которого просят 100 млн евро - Видео

Аргентинец продемонстрировал умение индивидуального дриблинга.
Сегодня, 12:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу сборная Аргентины встречалась с национальной командой Хорватии.

Латиноамериканская команда сумела показать яркую игру, добывшую разгромную победу - 3:0.

Третий гол аргентинцев выдался очень красивым, автором которого стал Альварес. Форвард завершил атаку, которую самостоятельно создал Лионель Месси. 35-летний нападающий несколько раз на фланге обыграл защитника Гвардиола, а затем вошел в штрафную, где отдал пас на Альвареса. Примечательно, что Йошко, стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро, ничего не сумел создать с Месси. 

Вашему вниманию видео третьего гола Аргентины в матче с Хорватией: 

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с победителем пары Франция – Марокко. Второй полуфинал состоится 14 декабря. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:00 по Киеву.

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