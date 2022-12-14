Франция - Марокко: онлайн-трансляция матча 14.12.2022 чемпионата мира

Сборные встретятся в полуфинальном матче чемпионата мира-2022. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 14 декабря, сборная Франции сыграет с Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира-2022 в Катаре.

Победитель противостояния выйдет в финал главного международного турнира, где в финале ждет национальная команда Аргентиы. Проигравший будет довольствоваться матчем за третье место.

Матч будет сыгран на стадионе Эль-Байт (Эль-Хаур). Начало встречи - 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Марокко

Трансляция матча будет доступна в этой новости 14 декабря и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 21:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине полуфинальный поединок ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией в прямом эфире будет показан на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспільного. В приложении Дія также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира.

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Сборная Франции уверенно прошла групповой этап. В первом туре коллектив Дидье Дешама обыграл Австралию (4:1), а во втором туре расправился с Данией (2:1). Последний поединок в группе ничего не решал, а команда уступила Тунису (0:1). В 1/8 финала французы уверенно обыграли Польшу (3:1), а в 1/4 финала коллектив в яркой игре оказался сильнее Англии (2:1).

Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе. Коллектив в своем квартете набрал семь очков, обыграв Бельгию (2:0) и Канаду (2:1), а также сыграл вничью с Хорватией (0:0). В 1/8 финала турнира Марокко в серии пенальти оказались сильнее Испании (0:0, 3:0), а в четвертьфинале выбили Португалию (1:0).

Сборные Франции и Марокко в последний раз встречались между собой в 2007 году в рамках спарринга - поединок завершился вничью 2:2. Всего в своей истории команды играли пять раз - 3 победы у Франции и две ничьи. Примечательно, что лишь одна встреча прошла в рамках турнира - она состоялась в 1988 году в рамках Французского турнира (2:1 выиграли хозяева).