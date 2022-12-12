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Франция - Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 14.12.2022

Команды встретятся в 1/2 финала ЧМ-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:10

В рамках чемпионата мира 2022 года в Катаре состоится полуфинальный матч, в котором сыграют сборные Франции и Марокко.

Матч пройдет в среду, 14 декабря, на стадионе Эль-Байт (Эль-Хаур). Начало встречи - 21:00 по киевскому времени. 

Победитель противостояния получит путевку в финал турнира, а проигравший отправится в поединок за третье место. Во втором полуфинале турнира сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

Коэффициенты и ставки на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция - Марокко

Сборная Франции с огромной уверенностью вышла из группы, где обыграли Австралию (4:1), Данию (2:1) и минимально уступили Тунису (0:1). В 1/8 финала французы разобрались с Польшей (3:1), а в четвертьфинале выбили Англию (2:1).

Национальная команда Марокко выиграл свою группу, набрав семь очков: ничья с Хорватией (0:0), победы над Канадой (2:1) и над Бельгией (2:0). В 1/8 финала коллектив по пенальти прошел Испанию (0:0, 3:0), а в 1/4 финала минимально победили Португалию (1:0).

Букмекеры выделяют явного фаворита на победу в данном противостоянии. Им стала Франция, а марокканцы идут андердогами.

Прогноз букмекеров на матч Франция - Марокко

  • победа Франции - 1,53;
  • ничья - 4,00
  • победа Марокко - 7,60.

По мнению букмекеров, не стоит ожидать, что обе команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "обе забьют - да" можно поставить с коэффициентом 2,37, в то время как исход "обе забьют - нет" имеет коэффициент 1,59.

Букмекеры считают, что в матче будет забито больше двух голов. Так, можно поставить на "тотал больше 2" за всего 1,7. То, что Франция пройдет вера наибольшая - 1,23, у Марокко шансов меньше - 4,40.

Статистика противостояния Франция - Марокко

Всего же Марокко и Франция сыграли между собой пять матчей. В итоге французы непобедимы - 3 победы и две ничьи.

Франция - Марокко
3 Победы 0
2 Ничьи 2
12 Голы 6

Последняя официальная игра двух европейских сборных состоялась 16 ноября 2007 года в рамках товарищеской встречи. Тогда команды не выявили победителя, сыграв вничью - 2:2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции сборная Марокко

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