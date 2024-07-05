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Матерацци и Трезеге станут экспертами в москве во время четвертьфиналов Евро

Два легендарных футболиста "зашкварились" тем, что деньги для них не пахнут.
Сегодня, 14:21
Марко Матерацци / Getty Images
Марко Матерацци / Getty Images

Итальянец Марко Матерацци и француз Давид Трезеге попали в зашкварную ситуацию.

Бывший центрбек и экс-форвард решили подзаработать на России, поработав экспертами во время четвертьфиналов Евро для местного транслятора матчей континентального первенства.

Матерацци даже записал видеообращение для зрителей из страны-террористки, где с улыбкой рассказал, что приедет в москву.

Напомним, ранее сообщалось, что киберспортивная команда Роналдиньо приняла участие в турнире на россии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Матерацци Давид Трезеге

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