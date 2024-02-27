За поребриком стартовало мультиспортивное соревнование под названием Игры Будущего.

К сожалению, двух лет полномасштабного вторжения все еще не достаточно, чтобы человечество полностью изолировалось от страны-террориста, поэтому, в турнире также принимают соревнования и несколько коллективов из-за рубежа. Среди таких нашелся и киберспортивный клуб экс-игрока Барселоны и Милана Роналдиньо.

Команда бразильца под названием Ramboot R10 принимает участие в соревнованиях по CS2, NBA2K, лазертагу, битве роботов и т.д.

При этом, коллектив легендарного футболиста активно освещает свое присутствие на соревнованиях, освещает его в соцсетях и дает комментарии пропагандистским так называемым СМИ.

Отметим, что спонсорами Игр Будущего являются несколько государственных компаний государства-оккупанта, а на открытии выступал главный военный преступник 21 века владимир путин.

Также стоит сказать, что проведение транзакций с подсанкционными странами или учреждениями является уголовным преступлением, то есть, если команде и лично Роналдиньо заплатили за участие в соревнованиях, то у него могут возникнуть проблемы с законом.

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