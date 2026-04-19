iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Еще один гранд хочет подписать Бернардо Силву

Мадридский клуб готов опередить конкурентов в борьбе за Силву.
Сегодня, 13:55       Автор: Валентина Чорноштан
Бернарду Силва, принявший решение покинуть Манчестер Сити в конце этого сезона, привлек большой интерес к своей персоне среди топ-клубов.

Теперь и мадридский Атлетико хочет подписать португальца, когда тот станет свободным агентом. Внутри испанской команды считают, что полузащитник может добавить креативности и передать опыт молодым игрокам, пишет Fichajes.

Отмечается, что "матрасники" хотят опередить конкурентов по подписанию 31-летнего игрока, ведь несмотря на возраст, у Силвы высокий уровень игры.

Добавим, что Бернарду рассматривал возможность возвращения в Бенфику, также за ним следят Барселона, команды из Саудовской Аравии и МЛС, в частности Интер Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бернарду Силва

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Чжао Синьтун успешно начал защиту титула
просмотров
Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Лиона Яремчука, Миколенко - против Ливерпуля, Ман Сити - Арсенал
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
просмотров

Последние новости

Европа14:55
Юрген Клопп и Реал. СМИ раскрыли позицию специалиста
Европа14:27
Агент ветерана Барселоны обсудил его переход Ювентус
Европа13:55
Еще один гранд хочет подписать Бернардо Силву
НХЛ13:32
Капитан Питтсбурга прокомментировал стычки в первом раунде плей-офф НХЛ
Бокс12:59
Усик готов к трём последним боям. Что будет с трилогией против Фьюри?
Европа12:40
Экс-тренер Динамо прокомментировал возможность возглавить сборную
НБА12:06
Хьюстон потерял главную звезду в матче плей-офф
Европа11:51
Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время
Европа11:26
Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги
Формула 110:52
Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK