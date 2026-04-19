Еще один гранд хочет подписать Бернардо Силву

Мадридский клуб готов опередить конкурентов в борьбе за Силву.

Бернарду Силва, принявший решение покинуть Манчестер Сити в конце этого сезона, привлек большой интерес к своей персоне среди топ-клубов.

Теперь и мадридский Атлетико хочет подписать португальца, когда тот станет свободным агентом. Внутри испанской команды считают, что полузащитник может добавить креативности и передать опыт молодым игрокам, пишет Fichajes.

Отмечается, что "матрасники" хотят опередить конкурентов по подписанию 31-летнего игрока, ведь несмотря на возраст, у Силвы высокий уровень игры.

Добавим, что Бернарду рассматривал возможность возвращения в Бенфику, также за ним следят Барселона, команды из Саудовской Аравии и МЛС, в частности Интер Майами.

