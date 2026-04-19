Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время

Форвард Баварии Серж Гнабри получил травму, сообщает пресс-служба немецкой команды.

У игрока после обследования выявлен разрыв приводящей мышцы правого бедра. Теперь 30-летний футболист может пропустить от трёх до четырёх месяцев.

Это повреждение ставит Гнабри в положение, при котором он не сможет помочь своей немецкой национальной команде на Мундиале.

Добавим, что в текущем сезоне Бундеслиги Гнабри провёл 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Ранее Бавария продлила контракт с игроком до 2028 года.

