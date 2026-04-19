Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время

Может пропустить ЧМ-2026 из-за травмы.
Сегодня, 11:51       Автор: Валентина Чорноштан
Серж Гнабри / Getty Images
Форвард Баварии Серж Гнабри получил травму, сообщает пресс-служба немецкой  команды.

У игрока после обследования выявлен разрыв приводящей мышцы правого бедра. Теперь 30-летний футболист может пропустить от трёх до четырёх месяцев.

Это повреждение ставит Гнабри в положение, при котором он не сможет помочь своей немецкой национальной команде на Мундиале.

Добавим, что в текущем сезоне Бундеслиги Гнабри провёл 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Ранее Бавария продлила контракт с игроком до 2028 года.

Тем временем Реал рассматривает возможность возвращения тренера, рекордсмена по победам в Ла Лиге.

Статьи по теме

Бавария отметилась уникальным достижением в истории Лиги чемпионов Бавария отметилась уникальным достижением в истории Лиги чемпионов
Бавария не без проблем прошла Реал в четвертьфинале Бавария не без проблем прошла Реал в четвертьфинале
Бавария хочет усилить атаку за счет вингера Ньюкасла Бавария хочет усилить атаку за счет вингера Ньюкасла
Киммих оценил форму соперника перед ответным матчем в ЛЧ Киммих оценил форму соперника перед ответным матчем в ЛЧ

Видео

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Чжао Синьтун успешно начал защиту титула
просмотров
Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Лиона Яремчука, Миколенко - против Ливерпуля, Ман Сити - Арсенал
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
просмотров

Последние новости

Европа14:55
Юрген Клопп и Реал. СМИ раскрыли позицию специалиста
Европа14:27
Агент ветерана Барселоны обсудил его переход Ювентус
Европа13:55
Еще один гранд хочет подписать Бернардо Силву
НХЛ13:32
Капитан Питтсбурга прокомментировал стычки в первом раунде плей-офф НХЛ
Бокс12:59
Усик готов к трём последним боям. Что будет с трилогией против Фьюри?
Европа12:40
Экс-тренер Динамо прокомментировал возможность возглавить сборную
НБА12:06
Хьюстон потерял главную звезду в матче плей-офф
Европа11:51
Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время
Европа11:26
Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги
Формула 110:52
Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1
