Украинка взяла золото на "золотом" этапе в Турке

Юлия Левченко одержала победу на "золотом" этапе Континентального тура в Турку, взяв высоту 1,97 м.

Как сообщает Суспільне Спорт, в борьбе за золото украинка опередила призёра Бриллиантовой лиги Ламару Дистин.

Добавим, что 1,97 м является для Юлии лучшим результатом в этом сезоне, однако выше она прыгала только дважды, включая попытку на 1,99 м.

Таким образом, победа в Турку стала для Левченко уже второй в трёх летних стартах, ранее она выигрывала этап Бриллиантовой лиги в Сямыне.

Тем временем Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате.

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