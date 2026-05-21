Звезда Манчестер Сити склоняется к варианту с Испанией

Бернарду Силва может перейти в Атлетико.

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва может выбрать неожиданный вариант продолжения карьеры, пишет Marca.

Напомним, что 31-летний португалец предстоящим летом покинет английский клуб свободным агентом.

В очередь на его подписание выстроилась огромная череда клубов, включая Барселону, Милан, Ювентус и Атлетико.

Сам же португалец пока склоняется принять предложение "матрацников", которые готовы дать игрока двухлетний контракт до старта ЧМ-2026.

Сейчас идут активные переговоры между агентом Силвы Жорже Мендешом и спортивным директором Атлетико Матеу Алемани.

Ранее также сообщалось, что хавбек Манчестер Юнайтед также близок к тому, чтобы принять решение о своем будущем.

