"Тормоза откажут": Инженер Феррари ошарашил признанием перед Гран-при Канады

Сообщил почему пятничная настройка станет решающей.
Сегодня, 12:29       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images

С пятницы, 22 мая, начнется первая квалификация в рамках Гран-при Канады. Главный инженер по шинам в Феррари Карлос Галбалли рассказал об особенностях предстоящего этапа.

Испанец обозначил, что дополнительную сложность на трассе имени Жиля Вильнёва в Монреале вносит регламент 2026 года, ведь активная рекуперация снижает нагрузку на задние тормоза, из-за чего может возникать дисбаланс.

Из-за частых торможений и множества низкоскоростных поворотов на канадской трассе важна стабильность на торможении или тормоза откажут. Решения - правильное охлаждение тормозов является ключом к предотвращению потенциально опасного расбаланса тормозов, способного ухудшить поведение машины на входе в поворот.

Поэтому критически важно эффективное охлаждение и равномерная работа тормозов. Также Галбалли отметил, что погода в Канаде обычно прохладная, что усложняет прогрев шин, особенно в квалификации, и всё это повышает риск гранулирования мягких составов.

Кроме того, главный инженер заявил, что формат со спринтом требует от команд сразу привезти правильную базовую конфигурацию, иначе исправлять ошибки по ходу уик-энда будет крайне сложно из-за ограниченного времени на настройку.

