Руководитель Хаас раскрыл планы команды на Гран-при Канады
Конюшня намерена сразиться за топ-10.
Руководитель Хаас Аяо Комацу заявил, что команда намерена бороться за топ-10.
По словам инженера, вся команда с нетерпением ждет следующего Гран-при, чтобы протестировать новые обновления.
Комацу заявил, что их создавали ради борьбы в топ-10.
Этот уик-энд особенно важен для нас, поскольку мы привезем пакет обновлений. Так как этап пройдет в формате со спринтом, у нас будет только одна практика, чтобы оценить новинки и понять, как извлечь из них максимум.
Предстоит много работы, но другие команды уже прошли через подобное в Майами. Так что мы готовы к этим трудностям.
С помощью этого пакета обновлений мы намерены побороться за место в первой десятке. Мы нацелены выжать максимум из болида и добиться прогресса в этом захватывающем сезоне
