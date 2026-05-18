Руководитель Хаас раскрыл планы команды на Гран-при Канады

Конюшня намерена сразиться за топ-10.
Сегодня, 19:40       Автор: Андрей Безуглый
Аяо Комацу / Getty Images

Руководитель Хаас Аяо Комацу заявил, что команда намерена бороться за топ-10.

По словам инженера, вся команда с нетерпением ждет следующего Гран-при, чтобы протестировать новые обновления.

Комацу заявил, что их создавали ради борьбы в топ-10.

Этот уик-энд особенно важен для нас, поскольку мы привезем пакет обновлений. Так как этап пройдет в формате со спринтом, у нас будет только одна практика, чтобы оценить новинки и понять, как извлечь из них максимум.

Предстоит много работы, но другие команды уже прошли через подобное в Майами. Так что мы готовы к этим трудностям.

С помощью этого пакета обновлений мы намерены побороться за место в первой десятке. Мы нацелены выжать максимум из болида и добиться прогресса в этом захватывающем сезоне

Ранее также сообщалось, что Мерседес не стал потакать желаниям Антонелли.

