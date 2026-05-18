Сборная Хорватии огласила заявку на ЧМ-2026
Ветераны команды готовы к вызову.
Сборная Хорватии представила заявку на ЧМ-2026.
Главный тренер команды Златко Далич выбрал 26 футболистов, многие из которых - ветераны сборной.
Несмотря на то, что заявка оформлена официально, в Федерации футбола Хорватии ее называют предварительной.
Заявка сборной Хорватии на ЧМ-2026
Вратари:
- Доминик Ливакович (Динамо Загреб)
- Доминик Котарски (Копенгаген),
- Ивор Пандур (Халл Сити)
Защитники:
- Йошко Гвардиол (Манчестер Сити),
- Дуе Чалета-Цар (Реал Сосьедад),
- Йосип Шутало (Аякс),
- Йосип Станишич (Бавария),
- Марин Понграчич (Фиорентина),
- Мартин Эрлич (Мидтьюлланн),
- Лука Вушкович (Гамбург)
Полузащитники:
- Лука Модрич (Милан),
- Матео Ковачич (Манчестер Сити),
- Марио Пашалич (Аталанта),
- Никола Влашич (Торино),
- Лука Сучич (Реал Сосьедад),
- Мартин Батурина (Комо),
- Кристиан Якич (Аугсбург),
- Петар Сучич (Интер),
- Никола Моро (Болонья),
- Тони Фрук (Риека)
Нападающие: Иван Перишич (ПСВ),
- Андрей Крамарич (Хоффенхайм),
- Анте Будимир (Осасуна),
- Марко Пашалич (Орландо Сити),
- Петар Муса (Даллас),
- Игорь Матанович (Фрайбург)
Ранее также свою заявку опубликовала сборная Франции.
