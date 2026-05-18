Русский Українська
Сборная Хорватии огласила заявку на ЧМ-2026

Ветераны команды готовы к вызову.
Сегодня, 17:02       Автор: Андрей Безуглый
Лука Модрич / Getty Images
Сборная Хорватии представила заявку на ЧМ-2026.

Главный тренер команды Златко Далич выбрал 26 футболистов, многие из которых - ветераны сборной.

Несмотря на то, что заявка оформлена официально, в Федерации футбола Хорватии ее называют предварительной.

Заявка сборной Хорватии на ЧМ-2026

Вратари:

  • Доминик Ливакович (Динамо Загреб)
  • Доминик Котарски (Копенгаген),
  • Ивор Пандур (Халл Сити)

Защитники:

  • Йошко Гвардиол (Манчестер Сити),
  • Дуе Чалета-Цар (Реал Сосьедад),
  • Йосип Шутало (Аякс),
  • Йосип Станишич (Бавария),
  • Марин Понграчич (Фиорентина),
  • Мартин Эрлич (Мидтьюлланн),
  • Лука Вушкович (Гамбург)

Полузащитники:

  • Лука Модрич (Милан),
  • Матео Ковачич (Манчестер Сити),
  • Марио Пашалич (Аталанта),
  • Никола Влашич (Торино),
  • Лука Сучич (Реал Сосьедад),
  • Мартин Батурина (Комо),
  • Кристиан Якич (Аугсбург),
  • Петар Сучич (Интер),
  • Никола Моро (Болонья),
  • Тони Фрук (Риека)

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ),

  • Андрей Крамарич (Хоффенхайм),
  • Анте Будимир (Осасуна),
  • Марко Пашалич (Орландо Сити),
  • Петар Муса (Даллас),
  • Игорь Матанович (Фрайбург)

Ранее также свою заявку опубликовала сборная Франции.

