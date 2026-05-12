Эпицентр неожиданно обыграл Полесье

Во вторник, 12 мая, Эпицентр встречался с Полесьем.

Довольно ожидаемо гости взяли мяч под контроль и попытались быстро выйти вперед, но столкнулись с надежной обороной Эпицентра.

В первые полчаса житомирцы создали множество моментов, но удача была на стороне соперника, которому удалось сохранить ворота сухими.

А со стартом второго тайма хозяева и вовсе вышли вперед после отличного удара Сифуэнтеса. А еще раз пару минут Эпицентр завершил еще одну атаку голом, поставив Полесье в очень непростую ситуацию.

А потому гости усилили натиск и заставили Коша срезать мяч в собственные ворота. А затем Назаренко сам прошел сквозь защиту и сравнял счет. В оставшиеся 20 минут обе команды имели шансы вырвать победу, но в итоге удача была на стороне Эпицентра.

Филиппов сыграл рукой в своей штрафной, и Сифуэнтес забил третий гол. В самом конце пенальти был назначен и в ворота Эпицентра, но Федотов парировал удар Сарапия, принеся Эпицентру неожиданную победу.

Эпицентр - Полесье 3:2

Голы: Сифуэнтес, 49, (пенальти), 88, Танчик, 54 - Кош (автогол), 59, Назаренко, 64

Эпицентр: Федотов — Кош, Григоращук, Липовуз (Миронюк, 68) — Климец, Запорожец, Себерио, Кирюханцев (Супряга, 84) — Сифуэнтес, Сидун, Лучкевич (Танчик, 46)

Полесье: Бущан – Михайличенко, Сарапий, Красници, Майсурадзе (Кравченко, 68) – Федор (Краснопир, 55), Бабенко, Андриевский – Брагару (Назаренко, 55), Гайдучик (Филиппов, 55), Гуцуляк (Эмерллаху, 60)

