iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эпицентр неожиданно обыграл Полесье

Команды выдали настоящую драму во втором тайме.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Эпицентр - Полесье / upl.ua
Эпицентр - Полесье / upl.ua

Во вторник, 12 мая, Эпицентр встречался с Полесьем.

Довольно ожидаемо гости взяли мяч под контроль и попытались быстро выйти вперед, но столкнулись с надежной обороной Эпицентра.

В первые полчаса житомирцы создали множество моментов, но удача была на стороне соперника, которому удалось сохранить ворота сухими.

А со стартом второго тайма хозяева и вовсе вышли вперед после отличного удара Сифуэнтеса. А еще раз пару минут Эпицентр завершил еще одну атаку голом, поставив Полесье в очень непростую ситуацию.

А потому гости усилили натиск и заставили Коша срезать мяч в собственные ворота. А затем Назаренко сам прошел сквозь защиту и сравнял счет. В оставшиеся 20 минут обе команды имели шансы вырвать победу, но в итоге удача была на стороне Эпицентра.

Филиппов сыграл рукой в своей штрафной, и Сифуэнтес забил третий гол. В самом конце пенальти был назначен и в ворота Эпицентра, но Федотов парировал удар Сарапия, принеся Эпицентру неожиданную победу. 

Эпицентр - Полесье 3:2
Голы: Сифуэнтес, 49, (пенальти), 88, Танчик, 54 - Кош (автогол), 59, Назаренко, 64

Эпицентр: Федотов — Кош, Григоращук, Липовуз (Миронюк, 68) — Климец, Запорожец, Себерио, Кирюханцев (Супряга, 84) — Сифуэнтес, Сидун, Лучкевич (Танчик, 46)

Полесье: Бущан – Михайличенко, Сарапий, Красници, Майсурадзе (Кравченко, 68) – Федор (Краснопир, 55), Бабенко, Андриевский – Брагару (Назаренко, 55), Гайдучик (Филиппов, 55), Гуцуляк (Эмерллаху, 60)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эпицентр Полесье

Статьи по теме

Заря ушла от поражения Металлисту 1925, Оболонь вырвала ничью против Эпицентра Заря ушла от поражения Металлисту 1925, Оболонь вырвала ничью против Эпицентра
Полесье все же сумело додавить Александрию Полесье все же сумело додавить Александрию
Гол Брагару принес Полесье непростую победу Гол Брагару принес Полесье непростую победу
Верес ушел от поражения в результативном поединке с Эпицентром Верес ушел от поражения в результативном поединке с Эпицентром

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игра плей-офф Чемпионшипа
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Украина17:25
Эпицентр неожиданно обыграл Полесье
Европа16:30
Рамос стал владельцем клуба Ла Лиги
Европа14:53
Экс-игрок Барселоны допустил возможность возглавить Реал
Бокс14:21
Умер тренер братьев Кличко
НБА14:09
Харден побил рекорд Шакила О’Нила
ММА13:51
Амосов раскрыл, с какой травмой вышел на бой
Формула 113:10
Хорнер вновь получил право работать в Ф-1
НБА12:37
Оклахома прервала проклятие чемпионов НБА
Европа11:55
IFAB может изменить правила борьбы в штрафной при стандартах
Другое11:27
Наслаждение футболом без компромиссов: телевизоры Samsung 2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK