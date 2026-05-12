Оклахома прервала проклятие чемпионов НБА

Накануне Тандер провели последний матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором сумели обыграть Лейкерс с общим счетом 4:0.

Тем самым действующие чемпионы НБА прервали "проклятие", они стали первой командой действующим чемпионом за последние 7 лет, которой удалось пройти дальше второго раунда в следующем сезоне после завоевания титула.

Добавим, что в последний раз такой статистикой могли похвастаться только Голден Стэйт в 2019 году. Тогда команда являлась чемпионом НБА 2018 года и в 2019 году вышла в финал конференции.

OKC just broke a 7-year curse.



Since 2019, the defending champs have NOT made it past the 2nd round the next year... until now.



Take a look:



🏆 2019 Raptors: Champs

❌ 2020 Raptors: Lost in 2nd round



🏆 2020 Lakers: Champs

❌ 2021 Lakers: Lost in 1st round



🏆 2021 Bucks:… pic.twitter.com/RUqjJBtvWu — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 12, 2026

Помимо этого, Оклахома сумела оформить два "свипа" на старте постсезона, ранее подобное удавалось Уорриорз в 2017 году.

Ранее в матче против Оклахомы Лейкерс установили два антирекорда.

