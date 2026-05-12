Защитник Арсенала рискует пропустить ЧМ-2026

Бен Уайт точно пропустит остаток сезона.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Бен Уайт / Getty Images

Защитник Арсенала Бен Уайт рискует пропустить ЧМ-2026, пишет Фабрицио Романо.

28-летний англичанин травмировал колено в матче с Вест Хэмом и пропустит остаток сезона.

Также Уайт не сыграет в финале Лиги чемпионов против ПСЖ и рискует не успеть восстановиться и до мундиаля.

В ближайшее время клуб проведет ряд дополнительных обследований, чтобы выяснить перспективы игрока.

В текущем сезоне Бен Уайт провел 30 матчей, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее также лидер Атлетика также получил травму накануне ЧМ-2026.

