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"Этот парень - проказник": фанаты Арсенала оценили выходку Уайта перед первым голом

Защитник пытался помешать Викарио нестандартным способом.
Сегодня, 12:15
Бен Уайт / Getty Images
Бен Уайт / Getty Images

Защитник Арсенала Бен Уайт стал любимчиком фанатов после дерби с Тоттенхэмом.

Напомним, "канониры" вырвали непростую победу у подопечных Постекоглу, и как считают фанаты, помог им в этом Бен Уайт.

Дело в том, что перед угловым, после которого Хойбьерг оформил автогол, Уайт отметился неординардным поступком - он попытался расстегнуть перчатки кипера "шпор" Гульельмо Викарио.

Фанаты Арсенала с восторгом восприняли поступок защитника, даже назвав это специальной черной магией. Другие прозвли Уайта просто проказником или настоящей угрозой для голкиперов соперника.

Ранее также сообщалось, что Арсенал намерен приобрести еще одного английского защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бен Уайт

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