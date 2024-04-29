Арсенал и Ман Юнайтед намерены подписать защитника сборной Англии

Защитник Кристал Пэлас и сборной Англии Марк Гэхи с высокой вероятностью покинет летом стан "орлов", пишет The Times.

23-летний игрок интересен Арсеналу и Манчестер Юнайтед, и оба клуба намерены попытаться заполучить Гэхи уже грядущим летом.

Кристал Пэлас надеется сохранить игрока, чей контракт действует еще два года, но в клубе понимают, что не смогут сопротивляться щедрому предложению.

Трансфермаркт оценивает Гэхи в 38 млн евро, а издание предполагает, что защитник обойдется грандам минимум в 55 млн. Такая сумма заставит Кристал Пэлас пойти на уступки.

В текущем сезоне Марк Гэхи провел всего 26 матчей, так как в феврале получил тяжелую травму колена и все еще восстанавливается.

Ранее также сообщалось, что МЮ следит за защитником с украинскими корнями.

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