Центрбек украинского происхождения заинтересовал МЮ

Макс Килман может перейти в стан манкунианцев.

Манчестер Юнайтед определился с приоритетами на летнее трансферное окно.

Как сообщают английские СМИ, манкунианцы будут искать центрбека и форварда. Среди вариантов на первую позицию Макс Килман из Вулверхэмптона и Марк Геи из Кристал Пэлас.

На позицию нападающего пока имена конкретных кандидатов неизвестны.

Также отмечается, что из стана Кристал Пэлас могут приобрести Майкла Олисе, который играет на правом фланге атаке.

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