Защитник Арсенала подписал с клубом долгосрочный контракт

Арсенал объявил о подписании нового контракта с Беном Уайтом.

Новое соглашение с защитником рассчитано до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

"Бен Уайт - ключевой игрок для нас, профессионал с менталитетом победителя и один из тех, кто подает пример каждый день.

Мы все с нетерпением ждем продолжения работы с Беном в ближайшие годы", - рассказал Микель Артета.

Напомним, что Уайт проводит свой третий на Эмирейтс, в текущем розыгрыше он провел 39 матчей, забив два гола иотдав четыре ассиста.

Ранее также сообщалось, что новый контракт получил и тренер сборной Бельгии.

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