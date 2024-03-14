iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Арсенала подписал с клубом долгосрочный контракт

Бен Уайт продолжит выступления за "канониров".
Сегодня, 13:35
Бен Уайт / arsenal.com
Бен Уайт / arsenal.com

Арсенал объявил о подписании нового контракта с Беном Уайтом.

Новое соглашение с защитником рассчитано до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

"Бен Уайт - ключевой игрок для нас, профессионал с менталитетом победителя и один из тех, кто подает пример каждый день.

Мы все с нетерпением ждем продолжения работы с Беном в ближайшие годы", - рассказал Микель Артета.

Напомним, что Уайт проводит свой третий на Эмирейтс, в текущем розыгрыше он провел 39 матчей, забив два гола иотдав четыре ассиста.

Ранее также сообщалось, что новый контракт получил и тренер сборной Бельгии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бен Уайт

Статьи по теме

Арсенал в близок к подписанию нового контракта с основным защитником Арсенал в близок к подписанию нового контракта с основным защитником
Защитник Арсенала признался в том, что не любит смотреть футбол Защитник Арсенала признался в том, что не любит смотреть футбол
Уайт не поможет Арсеналу в матче с Челси Уайт не поможет Арсеналу в матче с Челси
Артета прокомментировал подписание Уайта Артета прокомментировал подписание Уайта
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс15:28
"Мастер бокса против новичка": Валлин объяснил, почему Джошуа деклассировал Нганну
Европа15:22
Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть в матче Ла Лиги после травмы
Европа14:59
Английские клубы заинтересовались защитником Барселоны
Европа14:50
"Это для моей семьи и нашей страны": Забарный оценил дебютный гол за Борнмут
Лига Чемпионов14:45
"Вызовите скорую...Но не для меня": Атлетико покуражился в соцсетях после победы над Интером
Украина14:30
Рух потерял до конца сезона уже второго капитана
Украина14:10
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 23-го тура
Европа13:59
В сборной Англии приняли решение по вундеркинду Манчестер Юнайтед
Биатлон13:45
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
Европа13:35
Защитник Арсенала подписал с клубом долгосрочный контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK