Защитник Арсенала подписал с клубом долгосрочный контракт
Бен Уайт продолжит выступления за "канониров".
Арсенал объявил о подписании нового контракта с Беном Уайтом.
Новое соглашение с защитником рассчитано до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.
"Бен Уайт - ключевой игрок для нас, профессионал с менталитетом победителя и один из тех, кто подает пример каждый день.
Мы все с нетерпением ждем продолжения работы с Беном в ближайшие годы", - рассказал Микель Артета.
Напомним, что Уайт проводит свой третий на Эмирейтс, в текущем розыгрыше он провел 39 матчей, забив два гола иотдав четыре ассиста.
Ранее также сообщалось, что новый контракт получил и тренер сборной Бельгии.
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