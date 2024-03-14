Сборная Бельгии определилась с тренером на ЧМ-2026

Сборная Бельгии объявила о продлении контракта с Доменико Тедеско.

Итальяно-немецкий специалист поведет "красных дьяволов" на ЧМ-2026. Его контракт закончится после мундиаля.

Напомним, что Тедеско возглавил Бельгию в феврале 2023 года после того, как специалист и его штаб были уволены из РБ Лейпциг.

Под руководством нового тренера бельгийцы провели 10 матчей, выиграв восемь из них, и еще два закончились в ничью.

Отметим, что на текущий момент Тедеско входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера Наполи. Вероятно, это в какой-то степени обусловило новый контракт.

Ранее также сообщалось, что тренер Черноморца сбежал из Украины.

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