Тренер Черноморца не вернулся в Украину после сборов в Турции

Тренер по физподготовке одесского Черноморца Игорь Касьяненко сбежал из Украины.

Как информирует пресс-служба клуба, Касьяненко не явился в аэропор Антальи после сборов команды в Турции.

Клуб уже проинформировал Минспорта, которые и будут предпринимать какие-либо действия. Однако и Черноморец не будет сидеть сложа руки.

Клуб инициировал процесс анулирования тренерской лицензии Касьяненко.

"Руководство ФК Черноморец инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды (Касьяненко пришел в Черноморец в начале 2022 года) не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его склонности к измене", - говорится в официальном заявлении.

Ранее также сообщалось, что Черноморец получил разрешение на проведение матчей со зрителями.

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