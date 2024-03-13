Черноморец получил разрешение на проведение матчей УПЛ со зрителями
Черноморец сможет проводить домашние матчи украинской Премьер-лиги в присутствии болельщиков на стадионе.
Соответствующее разрешение "моряки" получили от Одесской военной администрации.
Зрители смогут посетить ближайший домашний матч Черноморца в 21-м туре чемпионата Украины против Вереса, который состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 15:30 по киевскому времени.
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Как сообщает пресс-служба "черно-синих", клуб в ближайшее время объявит, как и где болельщики смогут приобрести билеты на эту игру.
Напомним, что на данный момент Черноморец занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 19 сыгранных матчах.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
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