Черноморец получил разрешение на проведение матчей УПЛ со зрителями

Черноморец сможет проводить домашние матчи украинской Премьер-лиги в присутствии болельщиков на стадионе.

Соответствующее разрешение "моряки" получили от Одесской военной администрации.

Зрители смогут посетить ближайший домашний матч Черноморца в 21-м туре чемпионата Украины против Вереса, который состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 15:30 по киевскому времени.

Читай также: Ворскла вырвала в гостях победу над Черноморцем

Как сообщает пресс-служба "черно-синих", клуб в ближайшее время объявит, как и где болельщики смогут приобрести билеты на эту игру.

Напомним, что на данный момент Черноморец занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 19 сыгранных матчах.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!