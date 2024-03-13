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Черноморец получил разрешение на проведение матчей УПЛ со зрителями

Болельщики смогут посетить ближайший поединок с Вересом.
Сегодня, 17:48
Черноморцу разрешили допустить зрителей на стадион / ФК Черноморец
Черноморцу разрешили допустить зрителей на стадион / ФК Черноморец

Черноморец сможет проводить домашние матчи украинской Премьер-лиги в присутствии болельщиков на стадионе.

Соответствующее разрешение "моряки" получили от Одесской военной администрации.

Зрители смогут посетить ближайший домашний матч Черноморца в 21-м туре чемпионата Украины против Вереса, который состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Как сообщает пресс-служба "черно-синих", клуб в ближайшее время объявит, как и где болельщики смогут приобрести билеты на эту игру.

Напомним, что на данный момент Черноморец занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 19 сыгранных матчах.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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