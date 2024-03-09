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Черноморец - Ворскла 0:1: обзор матча и результат игры 09.03.2024

Гол Бацулы на предпоследней минуте основного времени принес полтавской команде три очка.
Сегодня, 15:04
Ворскла обыграла Черноморец / ФК Ворскла
Ворскла обыграла Черноморец / ФК Ворскла

В субботу, 9 марта, Черноморец в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Ворсклу.

Победителями из противостояния середняков чемпионата вышли полтавчане, обыграв соперника со счетом 1:0.

Первого и единственного взятия ворот в матче пришлось ждать до предпоследней минуты основного времени, когда Андрей Бацула, выполняя навес на дальнюю стойку, организовал результативный удар, перебросив голкипера.

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На данный момент Ворскла занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 очков. Черноморец с 23 баллами расположился на десятой строчке.

Статистика матча Черноморец - Ворскла 20-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Ворскла 0:1

Гол: Бацула, 89

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 0 - 5
Угловые: 6 - 6
Фолы: 8 - 13
Атаки: 103 - 87

Черноморец: Варакута - Брагару, Салюк, Гучек, Штогрин - Васильев, Кузык (Альваренга, 84) - Бадибанга, Авагимян, Бойчук (Гомес, 84) - Иеде (Присяжнюк, 46)

Ворскла: Исенко - Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута - Челядин (Павлюк, 67), Сиссоко - Мякушко, Степанюк, Крупский (Галас, 89) - Ковталюк (Толи, 81)

Предупреждения: Иеде, 45, Штогрин, 48, Авагимян, 50 - Ковталюк, 14.

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