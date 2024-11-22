Защитник Арсенала перенес операцию и пропустит еще несколько месяцев
Защитник Арсенала Бен Уайт еще нескоро сможет помочь своей команде.
Об этом рассказал главный тренер клуба Микель Артета. Испанец заявил, что Уайт перенес операцию и вернется лишь через несколько месяцев.
Зато сразу несколько важных игроков "канониров" готовы играть уже в эту субботу против Нотингема.
"У Уайта были разные виды повреждений, не одно и то же. Его состояние не улучшилось за последние несколько недель, и нам пришлось принять решение.
Понятно, что Бен будет стараться изо всех сил, но дошло до того, что нам нужно было защитить игрока, и мы решили провести операцию. Он согласился на нее.
К несчастью, восстановление займет несколько месяцев. Мы должны посмотреть, какой будет его реакция после операции.
Деклан Райс, Букайо Сака, Леандро Троссард и Риккардо Калафьори восстановились и будут доступны для субботнего матча. Сегодня у них была первая тренировка, они в очень хорошей форме", - цитирует Артету BBC.
Ранее также сообщалось, что лучший бомбардир Байера выбыл с тяжелой травмой.
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