Байер потерял своего лучшего бомбардира до конца года

Нападающий Байера Виктор Бонифасе получил травму, сообщает Флориан Плеттенберг.

Нигерийский форвард принял участие в матче против Руанды в рамках отбора на ЧМ-2026, в котором и получил тяжелое повреждение.

Как пишет журналист, Бонифасе получил разрыв мышцы бедра и пропустит довольно длительный срок.

О конкретных датах возвращения нападающего не сообщается, но в этом году он уже точно не поможет команде Алонсо.

Отметим, что Бонифасе – лучший бомбардир Байера в Бундеслиге в этом (6 голов) и прошлом (14) сезонах.

Ранее также Родри рассказал, когда намерен вернуться на поле.

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