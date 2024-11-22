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Родри озвучил примерные сроки своего возвращения после тяжелой травмы

Обладатель Золотого мяча оценил процесс восстановления.
Сегодня, 16:25
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри рассказал, когда рассчитывает вернуться в строй после разрыва крестообразной связки.

По словам обладателя Золотого мяча, он надеется сыграть еще в этом сезоне.

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"Мой план - вернуться в этом сезоне, может быть, где-то в июне или июле.

Думаю, я смогу сыграть в Лиге наций и на клубном чемпионате мира", - приводит слова Родри инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на El Larguero.

Отметим, также Родри рассказал, разговаривал ли с Винисиусом после церемонии вручения Золотого мяча-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Родри

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