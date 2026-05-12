Капитан Реала не сыграет на ЧМ-2026

Капитан Реала Дани Карвахаль не поедет на ЧМ-2026, пишет COPE.

По информации журналистов, 34-летний защитник не попал в расширенную заявку сборной Испании.

Напомним, что в последние два года Карвахаль все больше лечится, чем играет. В прошлом сезоне у игрока вовсе был разрыв крестов.

В текущем сезоне у Карвахаля 20 матчей, но лишь 800 минут на поле.

По информации издания, из Реала были вызваны только Дин Хейсен, Фран Гарсия и Гонсало Гарсия.

Ранее также сообщалось, что защитник сборной Англии рискует пропустить мундиаль.

