Карвахаль намерен провести беседу с Ямалем

Капитан Реала Дани Карвахаль намерен побеседовать с Ламином Ямалем, пишет Mundo Deportivo.

Ранее вингер Барселоны сказал, что Реал всегда мошенничает и жалуется, чем, очевидно, вызвал недовольство у своего будущего соперника.

По информации издания, больше всего слова зацепили Дани Карвахаля, который намерен пообщаться с игроком.

Защитник собирается обсудить слова Ямаля с ним после воскресного матча.

Ранее также сообщалось, что Реал получил усиление перед Эль-Классико.

