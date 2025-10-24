iSport.ua
Карвахаль намерен провести беседу с Ямалем

Капитану Реала не понравились высказывания молодого игрока.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Дани Карвахаль / Getty Images
Капитан Реала Дани Карвахаль намерен побеседовать с Ламином Ямалем, пишет Mundo Deportivo.

Ранее вингер Барселоны сказал, что Реал всегда мошенничает и жалуется, чем, очевидно, вызвал недовольство у своего будущего соперника.

По информации издания, больше всего слова зацепили Дани Карвахаля, который намерен пообщаться с игроком.

Защитник собирается обсудить слова Ямаля с ним после воскресного матча.

Ранее также сообщалось, что Реал получил усиление перед Эль-Классико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Карвахаль Ламин Ямаль

