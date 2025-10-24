Реал получил усиление перед Эль-Классико

Ряд игроков Реала готовы сыграть в Эль-Классико, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что матч между мадридским клубом и Барселоной состоится 26 октября.

Обе команды подходят к поединку в неидеальной форме, имея заполненные лазареты. Тем не менее чатсь игроков Реала уже готова к матчу.

По информации инсайдера, Хаби Алонсо сможет рассчитывать на Трента Александера-Арнольда, Дина Хейсена, Дани Карвахаля и Дани Себальоса.

Ранее также сообщалось, что из-за травмы снова вылетел Александр Зинченко.

