Реал получил усиление перед Эль-Классико

Ряд игроков готовы принять участие в матче.
Сегодня, 12:57       Автор: Андрей Безуглый
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Ряд игроков Реала готовы сыграть в Эль-Классико, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что матч между мадридским клубом и Барселоной состоится 26 октября.

Обе команды подходят к поединку в неидеальной форме, имея заполненные лазареты. Тем не менее чатсь игроков Реала уже готова к матчу.

По информации инсайдера, Хаби Алонсо сможет рассчитывать на Трента Александера-Арнольда, Дина Хейсена, Дани Карвахаля и Дани Себальоса.

Ранее также сообщалось, что из-за травмы снова вылетел Александр Зинченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
