Зинченко травмировался в матче с Порту

Защитник не провел на поле и тайма.

Защитник Ноттингема Александр Зинченко снова получил травму.

Напомним, что "лесники" принимают дома Порту в рамках матча Лиги Европы.

В конце первого тайма украинец просто сел на газон, держась за бедро. Шон Дайч сразу же провел замену.

На момент травмы защитника Ноттингем вел в счете 1:0. Та же ситуация оставалась и на момент написания заметки.

Ранее также сообщалось, что Лион могут дисквалифицировать из Лиги Европы.

