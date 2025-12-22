iSport.ua
Оценки Цыганкова и Ваната в матче Жироны против Атлетико

Статистика украинцев по итогам матча.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

В субботу, 21 декабря, состоялся поединок 17-го тура, в котором Жирона у себя дома принимала мадридский Атлетико. Игра завершилась разгромной победой "матрасников".

Со старта на поле вышли полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, однако они провели разное количество времени на поле. Форвард отыграл весь матч, а вот Виктора заменили на 71-й минуте.

За весь матч Владислав совершил 30 касаний мяча, нанес 2 удара по воротам (оба были заблокированы), предпринял 3 попытки дриблинга (ни одна не была успешной), отдал 12 точных передач из 15 попыток (80%), выиграл 3 дуэли из 10 (30%), совершил 2 подбора мяча, заработал на себе 2 фола и допустил 3 нарушения, 2 раза попал в офсайд и совершил 11 потерь мяча. Он получил оценку 6,5 от SofaScore и 5,7 от WhoScored.

Цыганков в этом матче 32 раза коснулся мяча, не нанес ни одного удара по воротам, отдал 19 точных передач из 22 (86%), выиграл 2 дуэли из 3 (67%), совершил 2 отбора, 3 перехвата и 3 подбора мяча, один раз оказался в офсайде и допустил 8 потерь. Полузащитник, в свою очередь, получил оценки 6,2 от SofaScore и 6,1 от WhoScored.

К слову, шведский форвард Ливерпуля после матча с Тоттенхэмом может пропустить несколько месяцев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Виктор Цыганков Владислав Ванат ФК Жирона

