iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Исак может пропустить несколько месяцев

У форварда, вероятно, перелом ноги.
Вчера, 23:32       Автор: Андрей Безуглый
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Александер Исак может пропустить около нескольких месяцев, пишет The Athletic.

Напомним, что форвард травмировался в матче с Тоттенхэмом, забивая им гол.

Изначально считалось, что швед мог порвать кресты, однако в итоге в клубе опровергли этту информацию.

The Athletic пишет, что сейчас наиболее вероятным диагнзомо является перелом. И даже в этом случае Исак нескоро вернется на поле.

Ранее также лидер Астон Виллы назвал главного архитектора успеха команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александер Исак

Статьи по теме

Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола
Форвард Ливерпуля стал обладателем Золотого мяча Форвард Ливерпуля стал обладателем Золотого мяча
Ливерпуль подписал Исака с обновлением рекорда Ливерпуль подписал Исака с обновлением рекорда
Ливерпуль готовит новое предложение по взбунтовавшемуся форварду Ньюкасла Ливерпуль готовит новое предложение по взбунтовавшемуся форварду Ньюкасла

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Футзал00:07
Сборная Украины по футзалу уступила в товарищеском матче
Вчера, 23:32
Европа23:32
Исак может пропустить несколько месяцев
Формула 122:55
Директор Ред Булл прокомментировал будущее Ферстаппена
Европа22:12
Роджерс - об Эмери: Он гений
Европа21:32
В топ-5 лигах осталась лишь одна команда без побед в текущем сезоне
Европа20:58
Бавария легко разгромила аутсайдера лиги
Европа20:33
Дубль Роджерса принес Астон Вилле победу над Манчестер Юнайтед
Европа20:12
Матич назвал тренера, который лучше всего подходил МЮ
Бокс19:58
"Придется защищать или освободить": Промоутер высказался о титулах Усика
Формула 119:40
Перес: Мне действительно нужен был перерыв
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK