Исак может пропустить несколько месяцев

Нападающий Ливерпуля Александер Исак может пропустить около нескольких месяцев, пишет The Athletic.

Напомним, что форвард травмировался в матче с Тоттенхэмом, забивая им гол.

Изначально считалось, что швед мог порвать кресты, однако в итоге в клубе опровергли этту информацию.

The Athletic пишет, что сейчас наиболее вероятным диагнзомо является перелом. И даже в этом случае Исак нескоро вернется на поле.

