Форвард Ливерпуля стал обладателем Золотого мяча

Александер Исак стал лучшим шведским футболистом года.
Сегодня, 19:27       Автор: Андрей Безуглый
Александер Исак / svff.svenskfotboll.se
Александер Исак / svff.svenskfotboll.se

Нападающий Ливерпуля Александер Исак получил Золотой мяч.

Форвард был признан лучшим шведским игроком 2025 года, за что и получил награду от Шведского футбольного союза.

"Исак получает Золотой мяч за свои достижения в команде Ньюкасл. Благодаря своим уникальным качествам он написал историю в самой сильной лиге мира и привел свою команду к трофею после 70-летнего ожидания", – говорится в публикации на сайте союза.

Напомним, что минувшим летом Исак перешел в Ливерпуль за 145 млн евро, однако пока не вписался в команду Слота.

За 15 поединков текущего сезона швед отличился лишь двумя голами и одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что звезда Борнмута хочет перейти в Ливерпуль.

