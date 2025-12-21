Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола

В субботу, 20 декабря, Тоттенхэм принимал на своём поле Ливерпуль. Матч завершился со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий мерсисайдцев Александер Исак, вышедший на замену сразу после перерыва. Однако шведскому игроку не дали долго поиграть.

В следующей атаки голеностоп Исака оказался зажат между ногами защитника Тоттенхэма Микки ван де Вена, после чего швед покинул поле с помощью врачей. По информации The Athletic, игрока ожидает медицинское обследование.

"У меня нет никаких новостей о нём, но если игрок забивает, получает травму и не возвращается на поле или не пытается вернуться, это обычно плохо. Я не могу сказать ничего больше. Это просто интуиция и ничего больше. С медицинской точки зрения сказать ничего нельзя", — сказал Слот.

