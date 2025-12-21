iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола

Выбыл с поля после подката ван де Вена.
Сегодня, 08:18       Автор: Валентина Чорноштан
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

В субботу, 20 декабря, Тоттенхэм принимал на своём поле Ливерпуль. Матч завершился со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий мерсисайдцев Александер Исак, вышедший на замену сразу после перерыва. Однако шведскому игроку не дали долго поиграть.

В следующей атаки голеностоп Исака оказался зажат между ногами защитника Тоттенхэма Микки ван де Вена, после чего швед покинул поле с помощью врачей. По информации The Athletic, игрока ожидает медицинское обследование.

"У меня нет никаких новостей о нём, но если игрок забивает, получает травму и не возвращается на поле или не пытается вернуться, это обычно плохо. Я не могу сказать ничего больше. Это просто интуиция и ничего больше. С медицинской точки зрения сказать ничего нельзя", — сказал Слот.

Ранее сообщалось об оценке Забарного в кубковом матче против ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Александер Исак

Статьи по теме

Ливерпуль в большинстве одолел Тоттенхэм Ливерпуль в большинстве одолел Тоттенхэм
Форвард Ливерпуля стал обладателем Золотого мяча Форвард Ливерпуля стал обладателем Золотого мяча
Арне Слот объяснил, почему Салах не попадал в заявку на матчи Арне Слот объяснил, почему Салах не попадал в заявку на матчи
Ливерпуль нацелился на звездного вингера из Атлетика Ливерпуль нацелился на звездного вингера из Атлетика

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Европа10:01
Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ
НХЛ09:36
НХЛ: Калгари обыграл Вегас, Сиэтл проиграл Сан-Хосе
НБА09:10
НБА: Филадельфия одержала победу над Далласом, Орландо обыграл Юту в овертайме
Европа08:39
Кто заменит Араухо? Барселона изучает рынок защитников
Европа08:18
Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола
Европа07:51
Один из лучших. Оценка Забарного в кубковом матче ПСЖ
Европа07:29
Оценка Миколенко за матч с Арсеналом
Европа07:12
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
Европа00:58
ПСЖ с Забарным разобрался с представителем пятого дивизиона в Кубке Франции
Европа00:35
Реал в большинстве одержал победу над Севильей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK