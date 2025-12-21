iSport.ua
Один из лучших. Оценка Забарного в кубковом матче ПСЖ

Надёжный в обороне и точный в пасе.
Сегодня, 07:51       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В субботу, 20 декабря, прошёл матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором сыграли Фонтене и ПСЖ.

Все 90 минут за парижский клуб провёл Илья Забарный. Украинский защитник сделал 136 касаний мяча (второй показатель среди всех игроков), 124 точные передачи из 128 (97%), 3 точные длинные передачи из 3, 1 вынос, 2 выигранных единоборства из 3, 5 потерь мяча и 2 заработанных фола.

За свою игру Илья получил оценку 7,4 балла от статистического портала SofaScore, став одним из лучших игроков в составе парижан.

Узнать, как закончился матч ПСЖ против команды из пятого дивизиона, можно на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

