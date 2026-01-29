iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кварацхелия получил травму в матче против Ньюкасла

Неприятный эпизод для ПСЖ.
Сегодня, 07:52       Автор: Валентина Чорноштан
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия получил травму в 8-м туре Лиги чемпионов.

Инцидент, после которого грузину пришлось покинуть поле, произошёл в самом начале игры - на 20-й минуте матча после столкновения с хавбеком Ньюкасла Энтони Элангой.

Спустя пару минут после эпизода Хвича ощутил дискомфорт в ноге и покинул поле на 22-й минуте встречи.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике на пресс-конференции после матча сообщил, что у Кварацхелии травма лодыжки.

Отметим, что игра против Ньюкасла завершилась вничью. Теперь французскую команду ожидают стыковые матчи, поскольку ПСЖ по итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал на 11-м месте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Хвича Кварацхелия

Статьи по теме

Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов: ПСЖ разошелся миром с Ньюкаслом, Наполи фатально проиграл Челси Лига чемпионов: ПСЖ разошелся миром с Ньюкаслом, Наполи фатально проиграл Челси
ПСЖ выкупил таланта Барселоны ПСЖ выкупил таланта Барселоны
ПСЖ Забарного минимально одолел Осер ПСЖ Забарного минимально одолел Осер

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Формула 110:26
Хаас делает паузу на четвертый день тестов
Европа09:56
Левандовски повторил рекорд Месси и догнал Роналду
НХЛ09:23
НХЛ: Айлендерс победили Рейнджерс, Коламбус обыграл Филадельфию
НБА08:56
НБА: Кливленд разобрался с Лейкерс, Юта уступила Голден Стейт
Европа08:33
Наполи интересуется Рахимом Стерлингом
Биатлон08:14
Меркушина - о золоте ЧЕ: Фактически каждый круг молилась
Лига Чемпионов07:52
Кварацхелия получил травму в матче против Ньюкасла
Лига Чемпионов07:29
Трубин вошел в историю вратарей-авторов голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
Лига Чемпионов01:20
Лига чемпионов: Арсенал выиграл восьмой матч, Ливерпуль сокрушил Карабах, победы Баварии, Барселоны, Интера и Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK