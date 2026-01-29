Кварацхелия получил травму в матче против Ньюкасла

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия получил травму в 8-м туре Лиги чемпионов.

Инцидент, после которого грузину пришлось покинуть поле, произошёл в самом начале игры - на 20-й минуте матча после столкновения с хавбеком Ньюкасла Энтони Элангой.

Спустя пару минут после эпизода Хвича ощутил дискомфорт в ноге и покинул поле на 22-й минуте встречи.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике на пресс-конференции после матча сообщил, что у Кварацхелии травма лодыжки.

Отметим, что игра против Ньюкасла завершилась вничью. Теперь французскую команду ожидают стыковые матчи, поскольку ПСЖ по итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал на 11-м месте.

