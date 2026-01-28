iSport.ua
Лига чемпионов: ПСЖ разошелся миром с Ньюкаслом, Наполи фатально проиграл Челси

Чемпион Италии завершил выступления в еврокубках.
Вчера, 23:57       Автор: Антон Федорцив
Наполи – Челси / Getty Images
Наполи – Челси / Getty Images

В столице Франции команда Луиса Энрике мощно стартовала. После вмешательства VAR парижане быстро получили право на одиннадцатиметровый. Впрочем, Дембеле не переиграл Поупа с отметки.

Зато на 8-й минуте все сложилось для Витиньи. Он получил передачу Кварацхелии и метров с 15-ти пробил под штангу. ПСЖ мог развить успех, но голкипер справился с ударом того же Дембеле.

Зато "сороки" забили в раздевалку. После розыгрыша стандарта Уиллок с линии вратарской головой переправил мяч в сетку. Казалось, второй тайм будет горячим.

Однако, после перерыва до действительно острых моментов дело доходило крайне редко. В частности, Дембеле упустил и третий момент. За Ньюкасл могли забить Гордон и Барнс, но вратарь парировал их удары.

Итоговая ничья сыграла в пользу конкурентов. ПСЖ и Ньюкасл набрали по 14 очков. Этого хватило только для выхода в плей-офф. Пропуском в 1/8 финала стали 16 пунктов.

Статистика матча ПСЖ – Ньюкасл 8-го тура Лиги чемпионов

ПСЖ – Ньюкасл – 1:1
Голы: Витинья, 8 – Уиллок, 45+2

Ожидаемые голы (xG): 2.57 - 1.00
Владение мячом: 67 % - 33 %
Удары: 25 - 10
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 5 - 1
Фолы: 8 - 8

Драма развернулась в Неаполе. Шальки весов несколько раз качнулись то в пользу "партенопейцев", то в пользу лондонцев. Челси повел в счете в середине первого тайма, когда Фернандес реализовал пенальти.

Ответ Наполи к перерыву оказался двойным. Сначала Вергара вошел в штрафную и разобрался в окружении защитников. А затем Хойлунд перед воротами замкнул прострел Оливеры.

Но во второй половине нашёлся герой в составе "синих". Жуан Педро оформил дубль. На 61-й минуте бразилец уложил в девятку с линии штрафной. А на 82-й нападающий устроил сольный проход и низовым ударом выбросил Наполи из турнира.

Статистика матча Наполи – Челси 8-го тура Лиги чемпионов

Наполи – Челси – 2:3
Голы: Вергара, 33, Хойлунд, 43 – Фернандес, 19 (пенальти), Жуан Педро, 61, 82

Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 2.01
Владение мячом: 46 % - 54 %
Удары: 8 - 11
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 4 - 1
Фолы: 15 - 15

