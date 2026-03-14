Реал планирует шесть трансферов. Клуб ищет усиление во все линии

Популярное испанское издание Cadena SER сообщает, что Реал определился, каких игроков подпишет ближайшим летом.

Мадридская команда ищет крайнего и центрального защитника, опорного полузащитника и плеймейкера, правого вингера и центрального нападающего.

Как отмечает источник, Реал уже определился с одним игроком, которого точно подпишет это Витинья. Внутри команды считают, что он мог бы играть в роли, в которой когда-то выступали Лука Модрич и Тони Кроос.

Однако ПСЖ на фоне слухов о трансфере португальца хочет предложить ему новый контракт, а сам игрок хотел бы остаться в парижской команде.

Ранее кандидат в президенты Барселоны заявил о попытке подписать Холанда, которым также интересуется Реал.

