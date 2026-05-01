Ферстаппен раскритиковал влияние гонщиков на регламент

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен снова высказался о регламенте, назвав главную проблему, связанную с правилами в этом году.

Нидерландский гонщик заявил, что если боссы Формулы-1 не игнорировали бы вклад пилотов, то сейчас они не оказались бы в таком положении.

Я надеюсь, что вклад пилотов будет становиться всё больше и больше. На мой взгляд, если бы так было пять или шесть лет назад, мы, пожалуй, не оказались бы в таком положении.

Также он рассказал, как относится к правкам регламента перед Гран-при Майами.

Эти правки — пустяк. Надеюсь на серьёзные изменения в следующем году.

К слову, ФИА рассматривает упрощение гибридных двигателей.

