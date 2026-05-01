Ферстаппен раскритиковал влияние гонщиков на регламент

Указал на ключевую проблему Формулы-1.
Сегодня, 14:03       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен снова высказался о регламенте, назвав главную проблему, связанную с правилами в этом году.

Нидерландский гонщик заявил, что если боссы Формулы-1 не игнорировали бы вклад пилотов, то сейчас они не оказались бы в таком положении.

Я надеюсь, что вклад пилотов будет становиться всё больше и больше. На мой взгляд, если бы так было пять или шесть лет назад, мы, пожалуй, не оказались бы в таком положении.

Также он рассказал, как относится к правкам регламента перед Гран-при Майами.

Эти правки — пустяк. Надеюсь на серьёзные изменения в следующем году.

К слову, ФИА рассматривает упрощение гибридных двигателей.

Статьи по теме

Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне
Ферстаппен упустил победу на Нюрбургринге Ферстаппен упустил победу на Нюрбургринге
Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1 Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 может оказаться в WEC Четырёхкратный чемпион Формулы-1 может оказаться в WEC

Видео

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов
Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

