Ферстаппен упустил победу на Нюрбургринге

Пилота подвела машина.
Сегодня, 20:00       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Макс Ферстаппен финишировал 39-м на этапе Нюрбургринга.

Нидерландец и его напарник Лукас Ауэр из команды Винвард стартовали на Мерседес AMG GT3.

Ферстаппен первым вышел на дистанцию, стартовав пятым уже к 10-му кругу был лидером заезда, но в итоге команду подвела машина.

Из-за повреждения сплиттера Ферстаппену пришлось заехать в боксы, где ремонт занял около 30 минут.

В своей категории экипаж в итоге стал 21-м, а в общем зачете и вовсе 39-м.

Ранее также Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем уходе из Формулы-1.

 

Статьи по теме

Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1 Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 может оказаться в WEC Четырёхкратный чемпион Формулы-1 может оказаться в WEC
Херберт озвучил вероятный карьерный путь Ферстаппена Херберт озвучил вероятный карьерный путь Ферстаппена
Феттель 2014 это Ферстаппен 2026? Зурер увидел параллели Феттель 2014 это Ферстаппен 2026? Зурер увидел параллели

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

