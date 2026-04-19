Ферстаппен упустил победу на Нюрбургринге

Макс Ферстаппен финишировал 39-м на этапе Нюрбургринга.

Нидерландец и его напарник Лукас Ауэр из команды Винвард стартовали на Мерседес AMG GT3.

Ферстаппен первым вышел на дистанцию, стартовав пятым уже к 10-му кругу был лидером заезда, но в итоге команду подвела машина.

Из-за повреждения сплиттера Ферстаппену пришлось заехать в боксы, где ремонт занял около 30 минут.

В своей категории экипаж в итоге стал 21-м, а в общем зачете и вовсе 39-м.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!