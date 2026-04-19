iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1

Заявил, что пятый титул сейчас невозможен, но гонки на выносливость - позже.
Сегодня, 10:52       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

На фоне критики Макса Ферстаппена нового регламента Формулы-1 в СМИ все чаще стали появляться новости о его возможном уходе из чемпионата в этом сезоне.

Накануне нидерландский пилот прокомментировал ситуацию вокруг своей карьеры, приводит его слова F1 Oversteer со ссылкой на Formule1.NL.

Сейчас мне хотелось бы завоевать пятый чемпионский титул в Формуле-1, а не победить в гонке "24 часа Ле-Мана". Понятно, что в этом году я титул не выиграю. Мне кажется, победить в Ле-Мане я смогу позже, когда стану старше. Думаю, в Ле-Мане можно будет выступить и в 45 лет.

Также он ответил на вопрос о том, чем бы хотел заниматься, если бы не стал гонщиком:

Я считаю, что MotoGP – это тоже очень красиво. Когда я был маленьким, я ездил на тех маленьких мини-байках, но быстро понял, что у меня больше таланта на четырех колесах, чем на двух.

Ранее руководитель Макларен Андреа Стелла поделился мыслями о слухах о возможном переходе в Феррари.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK