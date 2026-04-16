Херберт озвучил вероятный карьерный путь Ферстаппена

Макс мог присоединится к другой команде в другом чемпионате.

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает, что Макс Ферстаппен может оказаться в Макларен.

Напомним, что Ферстаппен сильно критикует текущий регламент и грози завершением карьеры в Формуле-1.

Херберт считает, что в таком случае Макс мог бы присоединится к команде Макларен в WEC, а затем вернуться с ними в Формулу-1.

Здорово видеть, что гонщики Формулы-1 все активнее начинают выступать в других гоночных сериях. В этом смысле тенденцию задал Фернандо Алонсо. С учетом текущей ситуации Ферстаппен вполне может рассмотреть выступление в WEC 2027 году в составе Макларен. В их программе гиперкаров – вероятно, и с участием в гонке 24 часа Ле-Мана. После чего сможет вернуться в Формулу-1 в 2028 году и вернуть Макларен в центр внимания

Ранее также сообщалось, что ФИА хочет внести правки в регламент.

