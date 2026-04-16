ФИА выступает за серьезное изменение регламента

Федерация хочет снизить долю электрической энергии.
Сегодня, 16:58       Автор: Андрей Безуглый
ФИА хочет внести серьезные правки в существующий регламент, пишет AutoRacer.

Федерация хочет уменьшить долю электрической энергии с 350 кВт до 200-250 кВт.

Однако Либерти Медиа и некоторые команды выступают против такого серьезного снижения. По их мнению это полностью изменит расклад сил.

При этом они готовы рассмотреть лишь небольшие изменения соотношения. Также команды довольно близки в своих пожеланиях по лимиту энергии на рекуперацию в течение круга.

Предполагается, что снижение лимита с 9 до 6 МДж снизит необходимость для пилотов использовать суперклиппинг.

Встреча по поводу предстоящих изменений регламента запланирована на 20 апреля.

