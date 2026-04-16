ФИА выступает за серьезное изменение регламента

ФИА хочет внести серьезные правки в существующий регламент, пишет AutoRacer.

Федерация хочет уменьшить долю электрической энергии с 350 кВт до 200-250 кВт.

Однако Либерти Медиа и некоторые команды выступают против такого серьезного снижения. По их мнению это полностью изменит расклад сил.

При этом они готовы рассмотреть лишь небольшие изменения соотношения. Также команды довольно близки в своих пожеланиях по лимиту энергии на рекуперацию в течение круга.

Предполагается, что снижение лимита с 9 до 6 МДж снизит необходимость для пилотов использовать суперклиппинг.

Встреча по поводу предстоящих изменений регламента запланирована на 20 апреля.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл нашел себе нового Гельмута Марко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!