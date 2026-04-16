Ред Булл нашел преемника Марко в Макларене

Менеджер пилота Макларен Оскара Пиастри Марк Уэббер может перейти в Ред Булл.

Как передает F1-Insider, бывший гонщик Ред Булл Уэббер до сих пор имеет хорошие отношения с "красными быками", и источник сообщает, что их экс-пилот может снова вернуться к ним.

Новая роль Уэббера в Ред Булл может включать занятие должности советника. Отметим, что он может стать как раз преемником Гельмута Марко.

Источник добавляет, что возможный переход Марка в Ред Булл может повлиять на то, что Оскар Пиастри пойдет за своим менеджером.

К слову, экс-пилот Ф1 считает, что новый регламент "убил" преимущество Макса Ферстаппена.

