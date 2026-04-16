Феттель 2014 это Ферстаппен 2026? Зурер увидел параллели

Экс-пилот Ф1 считает, что новый регламент "убил" преимущество нидерландца.
Сегодня, 10:02       Автор: Валентина Чорноштан
Марк Зурер / Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер припомнил появившиеся проблемы у Себастьяна Феттеля после обновлённого регламента в 2024 году и сравнил немца с Максом Ферстаппеном.

Швейцарский автогонщик напомнил, что Себастьян Феттель стал чемпионом мира с выдувным диффузором, но затем в Формуле-1 появились гибриды и новые правила, и преимущество немца исчезло. Зурер сравнивает эту ситуацию с Ферстаппеном.

Похоже на то, что происходит с Максом Ферстаппеном сегодня, который был лучшим за рулём болидов с граунд-эффектом, но теперь он больше не может этого делать. Он в одной лодке с Себастьяном Феттелем — не может показать свой талант после смены регламента.

Также Марк заявил, что Феттель в результате сумел использовать старые правила.

С новым регламентом преимущество испарилось. Более того, ему не нравились новые правила. Все эти гибриды ему не подходили, но он гениально умел входить в поворот и практически сразу нажимать на газ. Ни у кого не получалось действовать настолько идеально.

